La variante brasiliana è solo l'ultima della lista. Oms chiede le mappe genetiche

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 16 gennaio 2021) Aumentano le varianti del virus SarsCoV2 in circolazione. A quella inglese e sudafricana si aggiunge quellae riuscire a tracciarne la presenza in ciascun Paese è complesso. Di qui l’appello dell’Organizzazione MondialeSanità (Oms) a raccogliere le sequenzedelle nuove varianti in uno sforzo globale. Il Comitato dell’Oms per le emergenze ha esortato inoltre a mettere a punto un sistema standardizzato per la denominazione delle nuove varianti che eviti i riferimenti geografici. L’arrivata, la, è stata isolata il 6 gennaio scorso dall’Istituto nazionale giapponese per le malattie infettive (NIID) ed è indicata con la sigla B.1.1.248. Nasce da 12 mutazioni concentrate sulla principale arma del virus, la proteina Spike, e fra queste ...