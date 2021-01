La Spezia. Il sindaco Peracchini riceve i genitori della prima nata 2021 Morena Maselli (Di sabato 16 gennaio 2021) Il sindaco Pierluigi Peracchini sabato mattina, a Palazzo Civico, ha ricevuto Marianna Poliseno e Giuseppe Maselli, genitori della piccola Morena, la prima nata 2021 all’Ospedale Sant’Andrea della Spezia. I genitori, insieme alla primogenita Maria Yasmine e alla neonata Morena, hanno espresso la loro gratitudine nel momento in cui il sindaco, insieme all’Assessore Giulia Giorgi, ha consegnato loro una pergamena ricordo e un buono di 300 euro come dono beneaugurante per la famiglia. Leggi su laprimapagina (Di sabato 16 gennaio 2021) IlPierluigisabato mattina, a Palazzo Civico, ha ricevuto Marianna Poliseno e Giuseppepiccola, laall’Ospedale Sant’Andrea. I, insieme alla primogenita Maria Yasmine e alla neo, hanno espresso la loro gratitudine nel momento in cui il, insieme all’Assessore Giulia Giorgi, ha consegnato loro una pergamena ricordo e un buono di 300 euro come dono beneaugurante per la famiglia.

