La polizia ha salvato un' anziana che voleva lanciarsi dal tetto

(Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - "Mi butto giù, mi butto giù". È quello che urlava una donna di 84 anni nel primo pomeriggio di oggi daldi un edificio a Modena. La segnalazione di alcuni residenti dello stabile e' arrivata alla Sala Operativa della Questura di Modena, i poliziotti delle Volanti, giunti sul posto, hanno trovato il portone di ingresso dell'abitazione chiuso a chiave dall'interno. Mentre alcuni poliziotti hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e ad allertare i sanitari e i vigili del fuoco, 3 agenti hanno raggiunto il terzo piano accedendo dall'abitazione accanto che ha ilconfinante. Le condizioni meteorologiche non erano favorevoli: il cornicione era particolarmente sdrucciolevole a causa dell'umidità. I poliziotti hanno chiamato l'per nome così da conquistarne la fiducia ed entrare in sintonia con lei e con ...