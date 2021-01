La nuova mappa dell’Italia in zona arancione e rossa (Di sabato 16 gennaio 2021) Da domani 17 gennaio nove regioni passeranno alla zona arancione mentre Sicilia, Lombardia e provincia autonoma di Bolzano finiscono in area rossa, ma queste ultime due annunciano ricorsi contro una “punizione ingiusta”. Ecco cosa cambia Le nuove ordinanze del ministro della Salute porteranno da domenica 17 nuove restrizioni nel Paese, legate all’aumento di Rt e incidenza, che resta per fortuna contenuto: “è frutto degli sforzi fatti negli ultimi 15 giorni”, spiega il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, sottolineando che “siamo quindi in una fase delicata in cui sono richieste rigorose misure di mitigazione per fare sì che la curva si appiattisca sempre di più e possa poi decrescere”. Secondo il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, l’incremento dell’incidenza è stato infatti “relativamente contenuto grazie ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Da domani 17 gennaio nove regioni passeranno allamentre Sicilia, Lombardia e provincia autonoma di Bolzano finiscono in area, ma queste ultime due annunciano ricorsi contro una “punizione ingiusta”. Ecco cosa cambia Le nuove ordinanze del ministro della Salute porteranno da domenica 17 nuove restrizioni nel Paese, legate all’aumento di Rt e incidenza, che resta per fortuna contenuto: “è frutto degli sforzi fatti negli ultimi 15 giorni”, spiega il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, sottolineando che “siamo quindi in una fase delicata in cui sono richieste rigorose misure di mitigazione per fare sì che la curva si appiattisca sempre di più e possa poi decrescere”. Secondo il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, l’incremento dell’incidenza è stato infatti “relativamente contenuto grazie ...

TgrRai : #zone la nuova mappa delle misure anti-contagio - Noovyis : (La nuova mappa dell’Italia in zona arancione e rossa) Playhitmusic - - amantecnologia : NUOVA MAPPA WARZONE STILE BLACKOUT 2.0, PIU' GIOCATORI NELLE LOBBY, NUOVE MAPPE REMAKE MULTIPLAYER… - GhioAnto : RT @TgrRai: #zone la nuova mappa delle misure anti-contagio - TessaTrisRose : @backtospringday Ottima. Secondo me la migliore in commercio. A me la nuova traduzione piace, hanno corretto molti… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova mappa Regioni in zona arancione e rossa, la nuova mappa dell’Italia: ‘lockdown’ per Lombardia, Sicilia e Bolzano Il Riformista La nuova mappa dell’Italia in zona arancione e rossa

Da domani 17 gennaio nove regioni passeranno alla zona arancione mentre Sicilia, Lombardia e provincia autonoma di Bolzano finiscono in area rossa, ma queste ultime due annunciano ricorsi contro una " ...

Nuovo dpcm gennaio: si può andare nelle seconde case anche se sono fuori regione

Andare nelle seconde case, anche se si trovano fuori dalla propria regione, non è più vietato. A stabilirlo è il nuovo Dpcm in vigore da oggi che elimina l’impedimento introdotto durante le festività ...

Da domani 17 gennaio nove regioni passeranno alla zona arancione mentre Sicilia, Lombardia e provincia autonoma di Bolzano finiscono in area rossa, ma queste ultime due annunciano ricorsi contro una " ...Andare nelle seconde case, anche se si trovano fuori dalla propria regione, non è più vietato. A stabilirlo è il nuovo Dpcm in vigore da oggi che elimina l’impedimento introdotto durante le festività ...