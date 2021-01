La maledizione della Dakar arriva alla fine Morto Cherpin, 76 le vittime dal 1979 (Di sabato 16 gennaio 2021) Il centauro francese aveva 52 anni. Tra le auto successo di Peterhansel. Moto: primo trionfo per Benavides Leggi su quotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Il centauro francese aveva 52 anni. Tra le auto successo di Peterhansel. Moto: primo trionfo per Benavides

Elena92488468 : Pensavo di essermi liberata della cozza... Invece c è sempre.. La chiamavano la maledizione della cozza, look care… - pearsonsaturn : cioè voi non potete farmi innamorare di una coppia e delle soundtracks meravigliose per poi anni dopo cambiarle tut… - marcotelecono : RT @FelicianiElio: @clamax5 @Giamblico @marcotelecono Si è vergognosamente riproposta, ma ha avuto la benedizione ( maledizione) del bastar… - FelicianiElio : @clamax5 @Giamblico @marcotelecono Si è vergognosamente riproposta, ma ha avuto la benedizione ( maledizione) del b… - darkagechan : @garouishere Si è tutto un casino ma alla fine crepa di sicuro se non per Levi o l'alleanza o che gli manca un anno… -