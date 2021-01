La maledizione del film “Gomorra” | arrestato un altro attore | è il settimo video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 gennaio 2021) Salvatore Abbruzzese, 26 anni, noto per essere statoneldi Matteo Garrone è finito in manette per spaccio di droga. Nella pellicola tratta dal libro di Roberto Saviano, Abbruzzese all’epoca aveva 13 anni. Era uno dei più giovani interpreti e vestiva i panni del piccolo Totò. Nelreperito su Youtube sono raccolte tutte le sequenze deldove compare il giovanissimo Totò. Abbruzzese, che ha avuto piccoli ruoli in alri, è statoproprio a Scampia, dove è stata girata la pellicola. Secondo la ricostruzione del sito Fanpage, i carabinieri hanno notato il ragazzo aggirarsi nelle cosiddette “Case dei Puffi” e seguendolo l’hanno fermato mentre vendeva due dosi a clienti diversi. Salvatore, che era incensurato, è finito in manette. I ...