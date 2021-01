La Gilda incalza la Azzolina | vaccini subito per il personale scolastico “Sono a rischio e hanno paura”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 gennaio 2021)agli insegnanti. Considerati una categoria a. “Includere tutto iltra le categorie professionali più esposte aldi contagio da Covid-19 . Assegnare priorità a docenti, dirigenti e Ata nel piano vaccinale”. Lo chiede la direzione nazionale delladegli Insegnanti riunitasi ieri pomeriggio. Scuola,chiede iper professori e impiegati “I dati sull’andamento della curva epidemiologica segnano una costante crescit. E, dunque, comprensibili i timori e le remore di docenti, studenti e famiglie nel ritornare all’attività didattica in presenza “. Così in una nota nella quale il sindacato fa presente che la didattica a distanza protratta per un periodo ...