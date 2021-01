La crisi di governo è ininfluente Declino italiano segnato comunque (Di sabato 16 gennaio 2021) Pensate davvero che la caduta del governo Conte sarebbe una sciagura per l’Italia? Ma perché tocca leggere che Renzi starebbe attentando al futuro dell’Italia? Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 16 gennaio 2021) Pensate davvero che la caduta delConte sarebbe una sciagura per l’Italia? Ma perché tocca leggere che Renzi starebbe attentando al futuro dell’Italia? Segui su affaritaliani.it

ivanscalfarotto : Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola a portare la croce del riformismo.… - ItaliaViva : Governo, parla @ivanscalfarotto : «Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Renzi: “Via Conte se non prende 161 voti”. Ma al Senato per avere la fiducia basta solo che i Sì… - MaMaurizi9 : RT @LegaSalvini: Maurizio Belpietro: «Il Governo sospende per soli 15 giorni le multe dell'Agenzia delle entrate e non approva gli aiuti pe… - seneca4949 : RT @Teresat14547770: Matteo Salvini punge Sergio Mattarella: 'Crisi di governo? A me chiese numeri seri, non può permettere questa operazio… -