La Cina ha costruito in cinque giorni un nuovo ospedale da 1.500 stanze per i malati di COVID-19 (Di sabato 16 gennaio 2021) Sabato a Nangong, una città cinese a sud di Pechino, è finita la costruzione di un ospedale da 1.500 stanze per i malati di COVID-19 che, ha detto secondo l’agenzie di stampa cinese Xinhua, è stato completato in cinque giorni. Leggi su ilpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Sabato a Nangong, una città cinese a sud di Pechino, è finita la costruzione di unda 1.500per idi-19 che, ha detto secondo l’agenzie di stampa cinese Xinhua, è stato completato in

ilpost : La Cina ha costruito in cinque giorni un nuovo ospedale da 1.500 stanze per i malati di COVID-19 - Anubi_Inpw : RT @ilpost: La Cina ha costruito in cinque giorni un nuovo ospedale da 1.500 stanze per i malati di COVID-19 - RosarioTaurisan : RT @ilpost: La Cina ha costruito in cinque giorni un nuovo ospedale da 1.500 stanze per i malati di COVID-19 - mattinodinapoli : Covid, in Cina ospedale costruito in cinque giorni: è il primo dei sei previsti nei pressi di Pechino - gemin_steven98 : RT @ilpost: La Cina ha costruito in cinque giorni un nuovo ospedale da 1.500 stanze per i malati di COVID-19 -