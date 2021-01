Kung Fu Panda 2: Jean-Claude Van Damme, la sua voce (e la spaccata) nel film (Di sabato 16 gennaio 2021) Nel cast di Kung Fu Panda 2 in originale c'è anche Jean-Claude Van Damme, a cui gli animatori hanno reso un simpatico omaggio. Nel cast di Kung Fu Panda 2 in originale c'è anche Jean-Claude Van Damme, a cui gli animatori hanno reso un simpatico omaggio. L'attore e culturista belga presta infatti la voce a Maestro Croc (nella versione italiana è Franco Mannella, doppiatore di Van Damme dal 2010), il quale a un certo punto si esibisce in una spaccata, mossa caratteristica del suo interprete e anche oggetto di una memorabile gara online con Chuck Norris. È parte di una tradizione nell'animazione americana, dove le voci sono registrate prima che si passi alla parte grafica, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 gennaio 2021) Nel cast diFu2 in originale c'è ancheVan, a cui gli animatori hanno reso un simpatico omaggio. Nel cast diFu2 in originale c'è ancheVan, a cui gli animatori hanno reso un simpatico omaggio. L'attore e culturista belga presta infatti laa Maestro Croc (nella versione italiana è Franco Mannella, doppiatore di Vandal 2010), il quale a un certo punto si esibisce in una, mossa caratteristica del suo interprete e anche oggetto di una memorabile gara online con Chuck Norris. È parte di una tradizione nell'animazione americana, dove le voci sono registrate prima che si passi alla parte grafica, ...

