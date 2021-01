Kabir Bedi, Sandokan compie 75 anni: ecco che fine ha fatto (Di sabato 16 gennaio 2021) Buon compleanno l’attore amatissimo dal pubblico italiano. (screenshot video)L’attore indiano ma naturalizzato italiano Kabir Bedi compie oggi 75 anni e di lui si è tornati a parlare proprio in questi giorni. Non solo per la circostanza molto importante di questo compleanno speciale, ma anche perché sta per tornare Sandokan. Infatti, a Can Yaman, divo turco popolarissimo in Italia, sarebbe stato affidato il ruolo di protagonista principale della riedizione della serie tv Rai del 1976, quella con Kabir Bedi, Philippe Leroy, Carole André, Andrea Giordana e Adolfo Celi, regia di Sergio Sollima. —>>> Ti potrebbe interessare anche Can Yaman e Demet Ozdemir saranno Sandokan e Marianna: i dettagli Il compleanno di ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 gennaio 2021) Buon compleanno l’attore amatissimo dal pubblico italiano. (screenshot video)L’attore indiano ma naturalizzato italianooggi 75e di lui si è tornati a parlare proprio in questi giorni. Non solo per la circostanza molto importante di questo compleanno speciale, ma anche perché sta per tornare. Infatti, a Can Yaman, divo turco popolarissimo in Italia, sarebbe stato affidato il ruolo di protagonista principale della riedizione della serie tv Rai del 1976, quella con, Philippe Leroy, Carole André, Andrea Giordana e Adolfo Celi, regia di Sergio Sollima. —>>> Ti potrebbe interessare anche Can Yaman e Demet Ozdemir sarannoe Marianna: i dettagli Il compleanno di ...

RaiNews : Nel lontano 1976 Kabir Bedi è letteralmente calato sulla scena italiana come indimenticabile interprete di… - repubblica : Sandokan ha 75 anni: il compleanno di Kabir Bedi, eterna tigre della Malesia - Agenzia_Ansa : Auguri a Kabir Bedi, 75 anni per la tigre di Mompracem Conquistò l'Italia con #Sandokan. Si prepara remake con Can… - NoiNotizie : Buon compleanno a Kabir Bedi, 75 anni - DimitriDeVita : RT @ProfCampagna: 'Non permetto alle paure di abbattermi. La mia vita è stata un viaggio meraviglioso, pieno di alti e bassi, ho accettato… -

Ultime Notizie dalla rete : Kabir Bedi Sandokan ha 75 anni: il compleanno di Kabir Bedi, eterna tigre della Malesia la Repubblica Kabir Bedi compie 75anni

Nel lontano 1976 Kabir Bedi è calato sulla scena italiana come una divinità: alto, bellissimo, occhi da tigre, fisico atletico, sguardo spirituale, in un paese spaventato dalla crisi e dal terrorismo.

Sandokan ha 75 anni: il compleanno di Kabir Bedi, eterna tigre della Malesia

Mai dimenticato per il ruolo nella serie del 1976, ha lavorato anche tra Hollywood e Bollywood ed è impegnato con associazioni umanitarie ...

Nel lontano 1976 Kabir Bedi è calato sulla scena italiana come una divinità: alto, bellissimo, occhi da tigre, fisico atletico, sguardo spirituale, in un paese spaventato dalla crisi e dal terrorismo.Mai dimenticato per il ruolo nella serie del 1976, ha lavorato anche tra Hollywood e Bollywood ed è impegnato con associazioni umanitarie ...