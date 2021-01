Juve Stabia | c’è la capolista Ternana | i convocati di Padalino

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasqualeha reso nota la lista dei 22 calciatoriper il match, valevole per la 19a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 17 gennaio 2021, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di. Portieri: Lazzari, Russo, Tomei. Difensori: Allievi, Codromaz, Garattoni, Lia, Oliva, Rizzo, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli. Attaccanti: Fantacci, Golfo, Orlando, Ripa, Romero. Indisponibili: Cernigoi, Mulè. Squalificati: – L'articolo proviene da Anteprima24.it.

