Italiano | “Vignali non può fare un’entrata del genere | grandissima soddisfazione ottenere il pari”

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari contro il Torino: "Sono convinto che rimanere in 10 in Serie A è difficile, ma se i ragazzi pareggiano non subendo gol e avendo più palle gol dell'avversario lo spirito è quello giusto. In questo momento abbiamo trovato compattezza e portare a casa un punto in 10 è una grandissima soddisfazione. Dopo le due vittorie la strada intrapresa era ed è quella giusta, l'espulsione ci ha costretto a dare di più e questa è una soddisfazione enorme. Non dobbiamo staccare la spina, questo è un campionato tremendo, noi ci vogliamo stare e fare belle figura". Come commenta Vignali? "Se perdi 5-0 ti arrabbi e gli dici qualcosa che non fa piacere, se finisce 0-0 la risolvi in maniera ..."

