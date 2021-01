**Iraq: Del Noce, ‘l’apocalisse su Baghdad, non scorderò mai prima notte guerra del Golfo’** (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Erano le 2.40 del mattino a Baghdad. Sono stato svegliato dall’antibombe, un rumore sordo, e pensavo di sognare. Poi ho realizzato che ero sveglio, e sono andato ad aprire le tendine dell’hotel per vedere cosa succedeva. L’ho fatto con la cautela di un giocatore di poker, piano piano. Davanti a me, tutto illuminato, razzi, contraerea, il rumore fragoroso delle bombe, una scena apocalittica. Il grattacielo oscillava molto forte. E’ un momento che non dimenticherò mai nella vita”. E’ l’intenso ricordo che Fabrizio Del Noce, allora inviato in Iraq per la Rai, affida all’Adnkronos raccontando il momento dello scoppio della prima guerra del Golfo a Baghdad, il 17 gennaio 1991. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Erano le 2.40 del mattino a. Sono stato svegliato dall’antibombe, un rumore sordo, e pensavo di sognare. Poi ho realizzato che ero sveglio, e sono andato ad aprire le tendine dell’hotel per vedere cosa succedeva. L’ho fatto con la cautela di un giocatore di poker, piano piano. Davanti a me, tutto illuminato, razzi, contraerea, il rumore fragoroso delle bombe, una scena apocalittica. Il grattacielo oscillava molto forte. E’ un momento che non dimenticherò mai nella vita”. E’ l’intenso ricordo che Fabrizio Del, allora inviato in Iraq per la Rai, affida all’Adnkronos raccontando il momento dello scoppio delladel Golfo a, il 17 gennaio 1991. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

