Investire nelle biblioteche per aiutare la scuola e migliorare le città

Un terribile incidente si è verificato nella serata di venerdì 15 Gennaio 2021. La vicenda è avvenuta in via Sacco e Vanzetti, nel quartiere Sperone, a Palermo. Una donna di 55 anni è morta, investita ...

Un’idea semplice per impiegare i soldi del recovery fund: costruire biblioteche moderne, trasformarle in spazi del sapere che aiutino gli studenti, le persone più anziane, gli immigrati. Farne degli a ...

