"INTER NON HA PAGATO PRIMA RATA CARTELLINO HAKIMI"/ Ora il Real Madrid... (Di sabato 16 gennaio 2021) INTER, dalla Spagna: i nerazzurri non hanno PAGATO la PRIMA RATA del CARTELLINO di HAKIMI al Real Madrid come da patti iniziali. La situazione Leggi su ilsussidiario (Di sabato 16 gennaio 2021), dalla Spagna: i nerazzurri non hannoladeldialcome da patti iniziali. La situazione

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - forumJuventus : CT: 'Non solo Ronaldo contro Lukaku. L’arma per niente segreta della Juventus per annientare l’Inter domenica al Me… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Firmare per il pari? No, si parte per cercare di vincere. Anche in questo caso sarà importante… - mr9_88 : RT @toobigtofail01: @mr9_88 Sicuramente non dormo la notte perché l’Inter non paga i giocatori - internewsit : Torino-Spezia, i granata non sfruttano la superiorità numerica: 0-0 - -