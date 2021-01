(Di sabato 16 gennaio 2021) Lungavista rilasciata dall'attaccante dell'a Sportweek. Tanti i temi affrontati dal Toro nerazzurro: dal mercato allosenzare le proprie ambizioni per il presente e soprattutto per il futuro.: "Qui per vincere lo"caption id="attachment 1074639" align="alignnone" width="791"(getty images)/caption"Devo dire grazie a mio padre e mia madre, perché quando non avevamo da mangiare, un piatto non me lo hanno fatto mancare mai. Né quello né la palla. Tutto è grazie a loro e per loro", ha dettoriguardo le sue origini e il suo successo nel mondo del calcio. E poi ...

ItaSportPress : Inter, Lautaro Martinez non si nasconde: 'Qui per lo scudetto. Rinnovo? L'accordo si trova...' -… - Federic86649526 : RT @masolinismo: lautaro che si allena ad appiano dopo che hanno pignorato all'Inter pure i palloni - DaniloBatresi : RT @RisorgINT: Rinnovo #Lautaro: Sono all’Inter e sono felice, qui sto bene. Milano è bellissima,c’è tutto,ora arriva anche mia figlia e s… - InterFanTV : #Lautaro Martinez si racconta, tra #Inter e famiglia: - Notiziedi_it : Lautaro: “Estate faticosa, ma sono felice all’Inter: il rinnovo arriverà. Lukaku? Veniamo dal nulla, ci capiamo” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lautaro

Inter Milan star Lautaro Martinez has revealed he dreamed of playing with Lionel Messi last summer. Both players were linked with a move away from their respective clubs last summer, with Martinez to ...Calciomercato Inter, Lautaro racconta la sua voglia di rimanere in nerazzurro e il sogno di giocare un giorno insieme a Leo Messi ...