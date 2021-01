Inter Juventus | Pirlo ha scelto l’undici titolare | ci sono Chiellini e Frabotta

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 16 gennaio 2021)– Manca sempre meno al Derby d’Italia. Domani sera alle 20.45, a San Siro andrà in scena. Nerazzurri che vincendo metterebbero un solco importante tra loro e i bianconeri.invece chiamata a vincere per accorciare su una diretta contendente allo scudetto. Inoltre, il Milan può scappare ulteriormente. Da tenere d’occhio i diffidati che, Danilo, Bentancur, Rabiot e Kulusevski. Chi verrà ammonito salterà-Napoli in Supercoppa., la probabile formazionidovrebbe poter contare su Chiesa e McKennie, l’americano però partirebbe dalla panchina. Mentreè favorito su Demiral in difesa.prenota una maglia a ...