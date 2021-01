India, al via il Kumbh Mela con il Covid: milioni di fedeli convinti che gli dei li proteggeranno (Di sabato 16 gennaio 2021) La paura del Covid non frena i milioni di pellegrini induisti che si stanno riversando ad Hardiwar, nell'Uttarkahnd, per il tradizionale Kumbh Mela, . Le autorità si sono limitate a dividere le zone ... Leggi su leggo (Di sabato 16 gennaio 2021) La paura delnon frena idi pellegrini induisti che si stanno riversando ad Hardiwar, nell'Uttarkahnd, per il tradizionale, . Le autorità si sono limitate a dividere le zone ...

Damianodanny1 : India, al via il Kumbh Mela con il Covid: milioni di fedeli convinti che gli dei li proteggerannoI fedeli non rinun… - artedipulire : Covid: India, vaccinazioni al via, oggi 300mila dosi - marinburrasca : India, al via il Kumbh Mela con il Covid: milioni di fedeli convinti che gli dei li proteggeranno - Notiziedi_it : Al via in India la più grande campagna vaccinale anti Covid al mondo - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Al via in India la più grande campagna vaccinale anti Covid al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : India via Al via in India la più grande campagna vaccinale anti Covid al mondo AGI - Agenzia Italia Covid: India, vaccinazioni al via, oggi 300mila dosi

(ANSA) – ROMA, 16 GEN – E’ partita oggi in India l’attesa maxi-campagna di vaccinazioni contro il coronavirus, che prevede entro stasera la somministrazione di 300mila dosi in oltre 3mila centri alles ...

India, al via il Kumbh Mela con il Covid: milioni di fedeli convinti che gli dei li proteggeranno

La paura del Covid non frena i milioni di pellegrini induisti che si stanno riversando ad Hardiwar, nell’Uttarkahnd, per il tradizionale Kumbh ...

(ANSA) – ROMA, 16 GEN – E’ partita oggi in India l’attesa maxi-campagna di vaccinazioni contro il coronavirus, che prevede entro stasera la somministrazione di 300mila dosi in oltre 3mila centri alles ...La paura del Covid non frena i milioni di pellegrini induisti che si stanno riversando ad Hardiwar, nell’Uttarkahnd, per il tradizionale Kumbh ...