In Norvegia sono morte 23 persone a causa del vaccino di Pfizer? Facciamo chiarezza (Di sabato 16 gennaio 2021) L’Agenzia norvegese del farmaco (Statens legemiddelverk) ha emesso una nota che potrebbe generare allarmismi ingiustificati. Riguarderebbe il decesso di 23 persone anziane parallelamente alla loro assunzione del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech. Diverse testate seguite da lettori vicini a Mosca avevano aspramente criticato chi esprimeva dubbi sulla sicurezza del vaccino russo. Oggi non concedono sconti a Pfizer, e titolano riguardo alle vicende norvegesi: «23 morti dopo vaccinazione con preparato Pfizer-BioNTech». Ecco perché i fatti, così come riportati dalle fonti originali, non devono preoccuparci. Cosa dice l’Agenzia del farmaco norvegese L’Ente norvegese deve comunicare sempre le segnalazioni riguardanti «sospetti eventi avversi» associati alla vaccinazione ... Leggi su open.online (Di sabato 16 gennaio 2021) L’Agenzia norvegese del farmaco (Statens legemiddelverk) ha emesso una nota che potrebbe generare allarmismi ingiustificati. Riguarderebbe il decesso di 23anziane parallelamente alla loro assunzione delanti-Covid di-BioNTech. Diverse testate seguite da lettori vicini a Mosca avevano aspramente criticato chi esprimeva dubbi sulla sicurezza delrusso. Oggi non concedono sconti a, e titolano riguardo alle vicende norvegesi: «23 morti dopo vaccinazione con preparato-BioNTech». Ecco perché i fatti, così come riportati dalle fonti originali, non devono preoccuparci. Cosa dice l’Agenzia del farmaco norvegese L’Ente norvegese deve comunicare sempre le segnalazioni riguardanti «sospetti eventi avversi» associati alla vaccinazione ...

Angelit92832011 : RT @PLWilds: In Norvegia sono morte in 23 dopo il #vaccino. I dati delle'Ema sugli effetti gravi della #vaccinazione sono una frazione di q… - Grislihberta : RT @valy_s: In #Norvegia si indaga sulla morte di 23 anziani dopo la vaccinazione anti #Covid19 #Pfizer Ma si trattava di persone ultra 80e… - Angelit92832011 : Ma è vero ke in #Norvegia sono morte 13 persone dopo aver ricevuto il vaccino #Pfizer ? - mariacarla1963 : RT @valy_s: In #Norvegia si indaga sulla morte di 23 anziani dopo la vaccinazione anti #Covid19 #Pfizer Ma si trattava di persone ultra 80e… - PLWilds : In Norvegia sono morte in 23 dopo il #vaccino. I dati delle'Ema sugli effetti gravi della #vaccinazione sono una fr… -