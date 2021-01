In Italia sono state vaccinate 1 milione di persone contro il Coronavirus (Di sabato 16 gennaio 2021) In Italia sono state vaccinate oltre un milione di persone contro il Coronavirus. È quanto è riportato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: secondo i dati ufficiali, dal 27 dicembre ad oggi, sono state somministrate un milione di dosi tra personale sanitario e ospiti e dipendenti di Rsa, primo passo della campagna di vaccinazione, che entrerà nel vivo a partire dal mese di febbraio. In Italia sono state vaccinate ad oggi un milione di persone. È quanto ha reso noto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte considerando le dosi distribuite dallo scorso 27 dicembre, quando è iniziata la ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 16 gennaio 2021) Inoltre undiil. È quanto è riportato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: secondo i dati ufficiali, dal 27 dicembre ad oggi,somministrate undi dosi tra personale sanitario e ospiti e dipendenti di Rsa, primo passo della campagna di vaccinazione, che entrerà nel vivo a partire dal mese di febbraio. Inad oggi undi. È quanto ha reso noto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte considerando le dosi distribuite dallo scorso 27 dicembre, quando è iniziata la ...

lauraboldrini : Ieri Italia Viva è uscita dal Governo. Oggi dice che si può ricucire. Per favore, serietà! Non si gioca col Paese.… - matteorenzi : Chi non ci ascolta domani si renderà conto che questa battaglia fosse degna di essere vissuta. Più ci insultano con… - ilfoglio_it : VIDEO - La trasformazione del linguaggio grillino: prima i 'responsabili' erano 'voltagabbana' e 'traditori'. Adess… - ladradifiori : @IlPrinc95331472 Sono stata in Italia ieri - cicciodevilla : RT @ROBYBOX: Covid-19, oltre un milione di vaccinati. Bollettino: 16.146 nuovi casi e 477 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Italia sono In Italia sono state vaccinate 1 milione di persone contro il Coronavirus Fanpage.it Rutte, il falco che dava lezioni all’Italia. Ora si dimette per lo scandalo welfare

Cade il governo olandese. Dal 2013 al 2019 aveva chiesto ingiustamente a migliaia di genitori di restituire gli assegni familiari ...

Napoli, c'è una difesa da salvare: Manolas torna in Supercoppa

Dodici gol subiti nelle ultime nove partite: un campanello d'allarme per il Napoli che ha incassato almeno una rete dal match di Europa League contro la Real Sociedad del 10 dicembre fino ai ...

Cade il governo olandese. Dal 2013 al 2019 aveva chiesto ingiustamente a migliaia di genitori di restituire gli assegni familiari ...Dodici gol subiti nelle ultime nove partite: un campanello d'allarme per il Napoli che ha incassato almeno una rete dal match di Europa League contro la Real Sociedad del 10 dicembre fino ai ...