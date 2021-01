In attesa del grande Evento Meteo. Follia? Nel frattempo, Gelo dietro l’angolo (Di sabato 16 gennaio 2021) Gelo annunciato.Se ne parla da tempo, chi più chi meno ha avanzato gelide ipotesi invernali. Trattasi pur sempre di ipotesi, di scenari Meteo climatici in divenire, mica di previsioni. Non dovete far confusione, così come non dovete confondere l’interpretazione delle complesse dinamiche atmosferiche con la semplice lettura delle mappe previsionali. Le mappe, inutile negarlo, in questo momento smentirebbero l’arrivo del Gelo. Non stiamo parlando delle imminenti nevicate al Centro Sud e delle influenze gelide orientali. Stiamo parlando dell’Evento che potrebbe riguardarci nelle prossime settimane. Quindi dell’eventuale ondata di Gelo siberiano. Sapete qual è l’esercizio più semplice in assoluto? Guardare i modelli e fare una previsione. Poco importa se quella stessa previsione va cambiata più volte ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 16 gennaio 2021)annunciato.Se ne parla da tempo, chi più chi meno ha avanzato gelide ipotesi invernali. Trattasi pur sempre di ipotesi, di scenariclimatici in divenire, mica di previsioni. Non dovete far confusione, così come non dovete confondere l’interpretazione delle complesse dinamiche atmosferiche con la semplice lettura delle mappe previsionali. Le mappe, inutile negarlo, in questo momento smentirebbero l’arrivo del. Non stiamo parlando delle imminenti nevicate al Centro Sud e delle influenze gelide orientali. Stiamo parlando dell’che potrebbe riguardarci nelle prossime settimane. Quindi dell’eventuale ondata disiberiano. Sapete qual è l’esercizio più semplice in assoluto? Guardare i modelli e fare una previsione. Poco importa se quella stessa previsione va cambiata più volte ...

marcoconterio : ?????? I retroscena su #Milik verso l'#OM: il giocatore ha detto sì. Offerta del Marsiglia da 7+bonus. Adesso Milik d… - Radio3tweet : Abbiamo l'impressione che ci sia sempre stata, e probabilmente non sappiamo più immaginarci senza: in attesa di asc… - tvdellosport : ?? FORMELLO La carica dei tifosi biancocelesti in attesa del #derby della Capitale #LazioRoma #Sportitalia - lapillo1 : RT @fdragoni: L'amministratore delegato di #Moderna ci informa che il #COVID19 resterà in giro 'per sempre'. Cosa che sembrava già ovvia a… - cyberpanc : RT @fdragoni: L'amministratore delegato di #Moderna ci informa che il #COVID19 resterà in giro 'per sempre'. Cosa che sembrava già ovvia a… -

Ultime Notizie dalla rete : attesa del Mercedes EQA elettrica: in attesa del debutto, un primo sguardo agli interni HDmotori Caricata la nevèra di Pianspessa, una tradizione che torna

L'obiettivo è conservare la neve fino al mese di settembre. Continua il progetto avviato sulle pendici del Monte Generoso da Luca e Samuele Cereghetti ...

Vaccino anti-Covid, in attesa di altre dosi l'Umbria resta sul podio: i dati aggiornati

Finora sono state 1.408.875 quelle consegnate alle Regioni e 972.099 quelle inoculate con una media del 69%, superata dall'Umbria che stando ai dati del Ministero della Salute aggiornati alle ore ...

L'obiettivo è conservare la neve fino al mese di settembre. Continua il progetto avviato sulle pendici del Monte Generoso da Luca e Samuele Cereghetti ...Finora sono state 1.408.875 quelle consegnate alle Regioni e 972.099 quelle inoculate con una media del 69%, superata dall'Umbria che stando ai dati del Ministero della Salute aggiornati alle ore ...