Il tabaccaio di Vienna: tutto quello che c'è da sapere sul film (Di sabato 16 gennaio 2021) Il tabaccaio di Vienna: trama, cast e streaming del film Questa sera, sabato 16 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il tabaccaio di Vienna (titolo originale: Der Trafikant), film drammatico del 2018 diretto da Nikolaus Leytner. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il diciassettenne Franz si reca a Vienna per lavorare come apprendista in una tabaccheria. Qui, ha modo di incontrare Sigmund Freud, un cliente abituale con cui rapidamente forma una singolare amicizia. Quando si innamora della ballerina Anezka, Franz cerca consiglio nel famoso psicanalista, costretto ad ammettere che anche per lui l'universo femminile rappresenta un grosso enigma. Mentre le condizioni politiche e sociali in Austria peggiorano drammaticamente per l'arrivo ...

