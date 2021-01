Il tabaccaio di Vienna | storia vera o finzione | la trama del film

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ildi, in onda questa sera su Raitre, è tratto da un libro del 2015 dell’autore austriaco Robert Seethaler Foto RaiNella campagne austriache un giovane di nome Franz vive con la madre Margerete e il padrigno. Quando l’uomo muore il ragazzo è obbligato a partire e a intraprendere una vita nuova, una una grande città. È questa ladel libro del 2015 Ildidi Robert Seethaler. Tre anni dopo il regista ha realizzato Nikolaus Leytner l’omonimoche questa sera andrà in onda su Raitre. Il ragazzo andrà a vivere a, grande e vivace capitale dell’ex impero austro-ungarico. Lì lo aspetta Otto, un vecchio amico di famiglia titolare di una tabaccheria. Il saggio uomo lo prenderà ben volentieri sotto la sua ala ...

nieddupierpaolo : RT @Tony15989300: Visto che è tardi, e non si può uscire stasera, vi consiglio un film, molto drammatico dal titolo 'Il Tabaccaio' girato a… - Tony15989300 : Visto che è tardi, e non si può uscire stasera, vi consiglio un film, molto drammatico dal titolo 'Il Tabaccaio' gi… - PaoloMarcacci : Siccome immagino che abbiate visto e rivisto “Il cacciatore”, su Iris alle ore 21.00 (comunque difficilmente rinunc… - ScorpioFDB1981 : Film: Il tabaccaio di Vienna, Rai3 ore 21:45, prima visione assoluta. Ecco cosa faccio stasera??vabbè bonanotte a tutti?? - mataharimente : Il tabaccaio di Vienna -

In onda stasera su Rai3, alle 21:45 in prima visione assoluta, c'è Il tabaccaio di Vienna, film del 2018 con Bruno Ganz a vestire i panni di Sigmund Freud. Stasera su Rai3, in prima visione assoluta a ...Stasera su Rai 3 va in onda il film “Il Tabaccaio di Vienna”, con Simon Morzé. Ecco cosa c'è da sapere sul giovane attore.