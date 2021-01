Il sindaco-medico del Foggiano ucciso dal covid (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - È morto, dopo aver contratto il covid, il sindaco-medico di San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Il primo cittadino, Costantino Ciavarella di 65 anni, si è ammalato dopo aver visitato un suo paziente. Ciavarella era stato ricoverato in ospedale a San Severo anche se nei primi giorni aveva risposto bene alle terapie. La morte del sindaco ha colpito tutta la comunità di San Nicandro Garganico. Numerosi anche i messaggi di cordoglio giunti da sindaci e amministratori di altri Comuni della provincia. Ciavarella, ricordano i suoi colleghi, era un medico di famiglia e un primo cittadino, "dunque un uomo doppiamente in trincea nella lotta alla pandemia". "A titolo personale, ed in rappresentanza e dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata della Puglia, formulo le mie condoglianze ... Leggi su agi (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - È morto, dopo aver contratto il, ildi San Nicandro Garganico, nel. Il primo cittadino, Costantino Ciavarella di 65 anni, si è ammalato dopo aver visitato un suo paziente. Ciavarella era stato ricoverato in ospedale a San Severo anche se nei primi giorni aveva risposto bene alle terapie. La morte delha colpito tutta la comunità di San Nicandro Garganico. Numerosi anche i messaggi di cordoglio giunti da sindaci e amministratori di altri Comuni della provincia. Ciavarella, ricordano i suoi colleghi, era undi famiglia e un primo cittadino, "dunque un uomo doppiamente in trincea nella lotta alla pandemia". "A titolo personale, ed in rappresentanza e dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata della Puglia, formulo le mie condoglianze ...

