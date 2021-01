Il retroscena | Talbi | perché il Benevento ha giocato d’anticipo

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 16 gennaio 2021) Montassaral: ci sono gli accordi totali, esattamente come vi abbiamo anticipato ieri sera. Stiamo parlando di un difensore centrale tunisino, classe 1998 e punto di forza del Rizespor, che ilstava seguendo da mesi. Il club di Vigorito aspettava l’occasione giusta per uscire allo scoperto, essendoin scadenza di contratto. Ilha voluto anticiparec’erano altri quattro club sul difensore, anche italiani, e ha stretto gli accordi. Il Rizespor vuole trattenere, che è un titolare, fino a fine stagione, ma sono dettagli rispetto a un’operazione a parametro zero chiusa dal club sannita. Anticipare o meno il suo arrivo è di secondaria importanza rispetto alla necessità di raggiungere un’intesa pluriennale. Il ...