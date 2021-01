Il progetto dei Costruttori ha già una casa. Nasce il gruppo Maie-Italia23. Il premier lavora a un nuovo patto di legislatura con una compagine stabile che condivida un percorso politico (Di sabato 16 gennaio 2021) Il tema dell’eterno ritorno dell’eguale – l’eterna ripetizione di tutte le realtà e gli eventi del mondo – in chiave filosofica non è poi così differente dalla chiave politica: che si chiamino stampelle, responsabili, Costruttori (copyright Mattarella nel discorso di fine anno) Costruttori europei (copyright Di Maio), alla bisogna chi è disposto a scongiurare uno scioglimento anticipato delle Camere si trova sempre, addirittura nelle fila del partito di Renzi (che la crisi l’ha provocaa): ne è convinto Luigi Di Maio che ospite a Otto e mezzo su La7 afferma di credere che ci siano dei Costruttori anche tra i parlamentari di Italia Viva per poi affondare ilo colpo contro Matteo Renzi. “Di nuovo con Renzi? Io non vedo con quali presupposti, io credo che per quanto riguarda i rapporti futuri di questo Governo con Renzi, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 16 gennaio 2021) Il tema dell’eterno ritorno dell’eguale – l’eterna ripetizione di tutte le realtà e gli eventi del mondo – in chiave filosofica non è poi così differente dalla chiave politica: che si chiamino stampelle, responsabili,(copyright Mattarella nel discorso di fine anno)europei (copyright Di Maio), alla bisogna chi è disposto a scongiurare uno scioglimento anticipato delle Camere si trova sempre, addirittura nelle fila del partito di Renzi (che la crisi l’ha provocaa): ne è convinto Luigi Di Maio che ospite a Otto e mezzo su La7 afferma di credere che ci siano deianche tra i parlamentari di Italia Viva per poi affondare ilo colpo contro Matteo Renzi. “Dicon Renzi? Io non vedo con quali presupposti, io credo che per quanto riguarda i rapporti futuri di questo Governo con Renzi, ...

matteorenzi : O c’è un progetto e allora si può immaginare una visione da qui al 2023 e un programma di fine legislatura oppure s… - ItaliaViva : Se c'è un progetto per governare l'Italia da qui al 2023 è evidente che noi ci siamo. Se il tema è se si formano o… - ItaliaViva : Noi vogliamo un governo che sia efficace, da mesi si chiede un'accelerazione ma non se viene fuori. Conte ricorda i… - Bergamonews : La risposta dei quartieri più colpiti dal treno per Orio, di Legambiente e Italia Nostra al progetto di RFI e le pr… - Psicologiagay : RT @amnestyitalia: #AmnestyConsiglia Silence Hate. Media Education e Hate speech, progetto per le scuole secondarie… -

Ultime Notizie dalla rete : progetto dei Vomero, sgomberato il cantiere di Piazza Leonardo dopo 10 anni: addio al progetto dei box auto Fanpage.it Rifiuti, blitz Ecoambiente via al cantiere per l'impianto Tmb

Cantieri in allestimento all'interno della discarica di Borgo Montello a Latina per la realizzazione del capping sull'invaso S0 e di un complesso impiantistico per il trattamento, recupero ...

SanPa, Carlo Gabardini a FqMagazine: “La storia di San Patrignano è un grande rimosso collettivo: per questo l’abbiamo raccontata senza filtri”

Sembrava una storia lontana e quasi dimenticata quella di Vincenzo Muccioli, un uomo di provincia visionario e carismatico ma al tempo stesso controverso e criticato. Invece, venticinque anni dopo la ...

Cantieri in allestimento all'interno della discarica di Borgo Montello a Latina per la realizzazione del capping sull'invaso S0 e di un complesso impiantistico per il trattamento, recupero ...Sembrava una storia lontana e quasi dimenticata quella di Vincenzo Muccioli, un uomo di provincia visionario e carismatico ma al tempo stesso controverso e criticato. Invece, venticinque anni dopo la ...