Il più grande piano vaccinale è dell'India, la «farmacia del mondo» (Di domenica 17 gennaio 2021) Ieri è iniziata in India la più grande campagna vaccinale contro il coronavirus al mondo. Secondo i dati preliminari diffusi dal ministero della sanità, al termine della giornata oltre 165mila persone impiegate nel settore medico nazionale hanno ricevuto la prima dose di uno dei due vaccini autorizzati per la somministrazione: il Covishield, come è stato battezzato in India il vaccino sviluppato da Oxford University e Astrazeneca, e il Covaxin, sviluppato dall'azienda farmaceutica indiana Bharat Biotech in collaborazione con l'Indian Council … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

