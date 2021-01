Il Pentagono schiera 25mila agenti per la cerimonia di insediamento di Biden (Di sabato 16 gennaio 2021) Sale il numero dei militari della guardia nazionale che presiederanno l’insediamento del nuovo presidente americano Joe Biden a Washington. Da 21mila a 25mila agenti pronti a proteggere l’evento di mercoledì prossimo, 20 gennaio 2021. Rafforzamento deciso dal Pentagono Il Pentagono ha deciso di schierare altri uomini armati dopo i recenti avvenimenti di Capitol Hill e le minacce di gruppi di estrema destra. Intanto Donald Trump ha fatto sapere che lascerà la Casa Bianca mercoledì poco prima della cerimonia e andrà alla residenza di Mar-a-Lago, a West Palm Beach, in Florida a bordo dell’Air-Force One per l’ultima volta. La speaker della Camera americana Nancy Pelosi riguardo l’aggressione al Congresso ha dichiarato “Se si scopre che i membri ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Sale il numero dei militari della guardia nazionale che presiederanno l’del nuovo presidente americano Joea Washington. Da 21mila apronti a proteggere l’evento di mercoledì prossimo, 20 gennaio 2021. Rafforzamento deciso dalIlha deciso dire altri uomini armati dopo i recenti avvenimenti di Capitol Hill e le minacce di gruppi di estrema destra. Intanto Donald Trump ha fatto sapere che lascerà la Casa Bianca mercoledì poco prima dellae andrà alla residenza di Mar-a-Lago, a West Palm Beach, in Florida a bordo dell’Air-Force One per l’ultima volta. La speaker della Camera americana Nancy Pelosi riguardo l’aggressione al Congresso ha dichiarato “Se si scopre che i membri ...

