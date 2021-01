Il patto col M5S e la ‘censura’ di Napoli | De PIerro sferza i vertici Pd | “Sfiduceranno anche Annunziata?”

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDopo Cosimo Lepore (leggi qui), dopo il segretario regionale Leo(leggi qui) è Francesco De, capogruppo del Pd a palazzo Mosti, a intervenire per ‘censurare’ forma e sostanza dell’accordo (leggi qui) stipulato tra i democrat e il Movimento Cinque Stelle in vista delle amministrative nel capoluogo sannita. “L’intesa siglata dalla segreteria provinciale e cittadina del PD con il gruppo consiliare del M5S denota palesemente l’assenza di una pur modesta lungimiranza per la rinuncia preventiva alla costruzionequi a Benevento, sul modello regionale (e probabilmentenazionale), di un centro-sinistra ampio e plurale. L’assurdità di tale atteggiamento preconcetto deidel PD sannita si scontra persino con una sonora rampogna proveniente nelle ...

Il tempo stringe, i numeri ancora non ci sono e la strada è in salita. Il patto con l'Udc. Il premier ha bisogno di voti per ridicolizzare l'assalto di Matteo Renzi e rendere vana l'uscita di scena di ...“Evitare fughe in avanti”. Leo Annunziata, segretario campano del Pd, “stoppa” subito l’accordo siglato a Benevento dal Partito Democratico con il Movimento Cinque Stelle (leggi qui) in vista delle pr ...