Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 gennaio: riavvicinamento tra Salvo e Gabriella

anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata del 18 gennaio: la relazione tra Cosimo e Gabriella entra in crisi, Salvo ci metterà lo zampino. Scopriamo insieme quali saranno i colpi di scena che andranno a caratterizzare il nuovo appuntamento dell'amatissima soap opera targata RaiUno.

Agnese non si presenta a lavoro, Salvatore appoggia sua mamma

Agnese, continuerà ad essere succube delle pretese di suo marito Giuseppe. La donna stanca e demotivata, per la situazione che sta affrontando, deciderà di non presentarsi a lavoro. Una decisione che creerà del malcontento in Salvatore, che inizierà ad essere stufo del comportamento di suo padre. Il ragazzo, vedendo sua madre in difficoltà, cercherà di dargli un po' di supporto schierandosi dalla sua parte.

