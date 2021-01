Il Napoli va avanti in Coppa Italia (Di sabato 16 gennaio 2021) di Diego Pantani Si gioca l’ottavo di finale tra Napoli ed Empoli a Fuorigrotta nonostante tre giocatori dell’Empoli, Pirrella, Mancuso e Zurkowski. siano risultati positivi al covid. Nei primi minuti il Napoli si spinge in avanti così come l’Empoli che decide di giocarsela a viso aperto. Il Napoli, privo ancora di di Mertens ed Osihmen, fa affidamento su Lozano, che al 6’pt, servito da Di Lorenzo, va alla conclusione, ma è bravo il portiere toscano Furlan a mettere in angolo. Al 15’pt ancora Lozano dalla sinistra, pennella in mezzo un pallone per la testa di Di Lorenzo che insacca la rete dll’1-0. L’Empoli non accusa il colpo ed al 28’pt costruisce una bella palla gol, cross di Zampella in mezzo per Matos che tenta una sforbiciata che sfiora l’incrocio dei pali. Al 33’pt l’Empoli acciuffa il pari con il giovane ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) di Diego Pantani Si gioca l’ottavo di finale traed Empoli a Fuorigrotta nonostante tre giocatori dell’Empoli, Pirrella, Mancuso e Zurkowski. siano risultati positivi al covid. Nei primi minuti ilsi spinge incosì come l’Empoli che decide di giocarsela a viso aperto. Il, privo ancora di di Mertens ed Osihmen, fa affidamento su Lozano, che al 6’pt, servito da Di Lorenzo, va alla conclusione, ma è bravo il portiere toscano Furlan a mettere in angolo. Al 15’pt ancora Lozano dalla sinistra, pennella in mezzo un pallone per la testa di Di Lorenzo che insacca la rete dll’1-0. L’Empoli non accusa il colpo ed al 28’pt costruisce una bella palla gol, cross di Zampella in mezzo per Matos che tenta una sforbiciata che sfiora l’incrocio dei pali. Al 33’pt l’Empoli acciuffa il pari con il giovane ...

