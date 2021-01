Il Napoli trema | Fabian Ruiz positivo al Covid dopo l' allenamento con i compagni Salta la Supercoppa contro la Juve

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 gennaio 2021) Brutte notizie per ilnella sfida di domani la Fiorentina e in vista dellaItaliana.lantus in palio mercoledì. Il tecnico Gattuso perde: lo spagnolo è infattial-19. Lo ha annunciato lo stesso club, il giocatore è già in isolamento a casa e tornerà solo quando sarà negativo al tampone. Oltre alle due partitesalterà sicuramente anche la sfida del 24 gennaio di campionato al Bentegodiil Verona. “Tutti negativi al-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra ad accezione di. Il calciatore spagnolo è risultatoe osserverà il ...