Il mercante in fiera sta perdendo le carte (Di sabato 16 gennaio 2021) Scena numero uno. Ecco Lorenzo Cesa, vecchia volpe democristiana, che, a un certo punto, è costretto a staccare il telefono: “Ahò, basta, qua sta chiamando il mondo, non so più che altro devo dire”. Voi capite: Cesa ha tre senatori, di questi tempi valgono oro, anche perché non sono cani sciolti ma hanno un partito, anche se piccolo: l’Udc. Suona bene: il centro cattolico che, in nome della stabilità, abbandona la destra sovranista per fare un’operazione politica. Fa meno “effetto Scilipoti” degli altri. E il telefono squilla. A palazzo Chigi hanno imparato l’arte del “massaggiare”: chiamano e fanno chiamare. Preghiere affidate a preti, vescovi, cardinali, i famosi “ambienti vicini”, in nome della stabilità di governo. Lusinghe terrene, affidate all’arte, eternamente uguale a se stessa nei palazzi del potere da Franco Evangelisti – ricordate: “a Fra’ che te serve” a Denis Verdini, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Scena numero uno. Ecco Lorenzo Cesa, vecchia volpe democristiana, che, a un certo punto, è costretto a staccare il telefono: “Ahò, basta, qua sta chiamando il mondo, non so più che altro devo dire”. Voi capite: Cesa ha tre senatori, di questi tempi valgono oro, anche perché non sono cani sciolti ma hanno un partito, anche se piccolo: l’Udc. Suona bene: il centro cattolico che, in nome della stabilità, abbandona la destra sovranista per fare un’operazione politica. Fa meno “effetto Scilipoti” degli altri. E il telefono squilla. A palazzo Chigi hanno imparato l’arte del “massaggiare”: chiamano e fanno chiamare. Preghiere affidate a preti, vescovi, cardinali, i famosi “ambienti vicini”, in nome della stabilità di governo. Lusinghe terrene, affidate all’arte, eternamente uguale a se stessa nei palazzi del potere da Franco Evangelisti – ricordate: “a Fra’ che te serve” a Denis Verdini, ...

HuffPostItalia : Il mercante in fiera sta perdendo le carte - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Il mercante in fiera sta perdendo le carte - MicheleSolari70 : RT @HuffPostItalia: Il mercante in fiera sta perdendo le carte - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Il mercante in fiera sta perdendo le carte - HuffPostItalia : Il mercante in fiera sta perdendo le carte -

Ultime Notizie dalla rete : mercante fiera Mercante in fiera Vip Edition Grande Fratello