Il Governo non si ferma, 32 miliardi per i ristori. Via libera al nuovo scostamento di bilancio. Dall’Esecutivo arriva pure una mini-proroga per la notifica delle cartelle esattoriali (Di sabato 16 gennaio 2021) “Dal Consiglio dei ministri due ottime notizie: la prima è l’ulteriore rinvio delle cartelle esattoriali, che getta le basi per un riordino generale della riscossione 2021, la seconda è la richiesta di scostamento da 32 miliardi di euro che verrà presto votata dal Parlamento. – Lo dichiarano in una nota i deputati M5S della commissione Finanze – una cifra molto soddisfacente, se pensiamo che solo fino a pochi giorni fa si parlava di poco più di 20 miliardi. E d’altra parte è urgente approvare un decreto ristori ambizioso, che intervenga sia sul lato fiscale che sul fondo perduto per le attività più colpite. Continuiamo a lavorare per la ripresa, andando oltre a chi pensa solo ai suoi interessi di bottega”. Il rischio era che la crisi di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 16 gennaio 2021) “Dal Consiglio deistri due ottime notizie: la prima è l’ulteriore rinvio, che getta le basi per un riordino generale della riscossione 2021, la seconda è la richiesta dida 32di euro che verrà presto votata dal Parlamento. – Lo dichiarano in una nota i deputati M5S della commissione Finanze – una cifra molto soddisfacente, se pensiamo che solo fino a pochi giorni fa si parlava di poco più di 20. E d’altra parte è urgente approvare un decretoambizioso, che intervenga sia sul lato fiscale che sul fondo perduto per le attività più colpite. Continuiamo a lavorare per la ripresa, andando oltre a chi pensa solo ai suoi interessi di bottega”. Il rischio era che la crisi di ...

