‘Il Cantante Mascherato’, ecco quando partirà la nuova edizione (che ha causato l’allungamento del ‘Gf Vip 5’) e la replica di Milly Carlucci all’assenza di uno dei giudici (Di sabato 16 gennaio 2021) Il 29 gennaio prenderà ufficialmente il via in prima serata Il Cantante Mascherato, il game show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Il programma, in cui quest’anno sono previste cinque puntate anziché quattro, è incentrato su una serie di personaggi dello spettacolo nascosti da maschere e costumi che solitamente rappresentano animale, che si affrontano in sfide di canto in forma del tutto anonima. Dopo la vittoria dello scorso anno di Teo Mammuccari, quest’anno saranno nove le maschere protagoniste – ovvero la Pecorella, la Giraffa, il Lupo, la Tigre, la Farfalla, il Gatto, il Pappagallo, l’Alieno e L’Orso -, e sarà la giuria presente in studio a individuare l’identità dei vip che si nascondono dietro la maschera e alla fine di ogni puntata il pubblico a casa scoprirà l’identità di uno dei personaggi anche grazie agli indizi che ... Leggi su isaechia (Di sabato 16 gennaio 2021) Il 29 gennaio prenderà ufficialmente il via in prima serata IlMascherato, il game show di Rai Uno condotto da. Il programma, in cui quest’anno sono previste cinque puntate anziché quattro, è incentrato su una serie di personaggi dello spettacolo nascosti da maschere e costumi che solitamente rappresentano animale, che si affrontano in sfide di canto in forma del tutto anonima. Dopo la vittoria dello scorso anno di Teo Mammuccari, quest’anno saranno nove le maschere protagoniste – ovvero la Pecorella, la Giraffa, il Lupo, la Tigre, la Farfalla, il Gatto, il Pappagallo, l’Alieno e L’Orso -, e sarà la giuria presente in studio a individuare l’identità dei vip che si nascondono dietro la maschera e alla fine di ogni puntata il pubblico a casa scoprirà l’identità di uno dei personaggi anche grazie agli indizi che ...

SkyArte : #DoloresORiordan, cantante del gruppo irlandese @The_Cranberries è scomparsa il 15 gennaio 2018 a soli 46 anni. Nel… - IlContiAndrea : #Samuele è una spanna sopra tutti. Come coreografo ha dimostrato di avere la stoffa giusta per poter lasciare il se… - Donatel65682407 : RT @ladfromdoncasta: marco mengoni è il migliore cantante italiano, ma voi non siete pronti per questa conversazione - xomlinson : @a_cow_goes_moo_ SENTI NON MI RICORDAVO IL NOME NON LO ASCOLTO sapevo che era un cantante solo perché è nella copertina di senza di me rip - lacasadiunpoeta : che poi raga ogni cantante ha il proprio stile, quindi ogni canzone è simile a un'altra perché il marchio o la loro… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Il Cantante Caterina Valente compie 90 anni: la carriera straordinaria di un'artista, conosciuta in tutto il mondo Fortune Italia