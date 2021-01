Il cantante di Rocking Rolling | in situazione di ristrettezze economiche | lancia un grido d’aiuto

(Di sabato 16 gennaio 2021) Molti si ricorderanno di Shalpy, il noto cantautore, diventato famoso negli anni ’80, quando ancora il suo pseudonimo era Scialpi. Di recente, sembra che l’artista stia affrontando un periodo di immani difficoltà. Tra i problemi legati alla crisi mondiale, alla carenza economica nel suo settore e ad altre situazioni, Shalpy stando un disperato. In un’intervista fatta suStone, il cantautore diha rivelato che questo momento è per lui davvero drammatico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shalpy (Scialpi) (@shalpyscialpi) Dopo aver fatto untentativo di rire la sua carriera, registrando il suo ultimo brano “Let It Snow”, pare che ...

Ultime Notizie dalla rete : cantante Rocking

“In questo momento mi trovo in una situazione di estrema indigenza ” e per lavorare “accetterei qualsiasi proposta”. È lo sfogo di Shalpy, all’anagrafe Giovanni Scialpi, cantante e personaggio dello s ...In un'intervista su Rolling Stone, Shalpy, il cantautore di Rocking Rolling ... immaginario collettivo" ha dichiarato l'artista. Il cantante ha continuato il suo appello mettendo in luce la ...