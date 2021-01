Ida torna a cercare l’amore a Uomini e Donne? Il mistero dei messaggi di Armando (Di sabato 16 gennaio 2021) Nel rivedere Ida a Uomini e Donne, dove ha avuto l’ennesimo (e si spera ultimo) confronto con l’ex compagno Riccardo Guarnieri, in molti si sono chiesti se ora che è definitivamente terminata la storia con il cavaliere tarantino, la donna sarebbe rimasta in trasmissione per conoscere nuovi cavalieri. La Platano tuttavia se n’è andata dallo studio senza sedersi tra le dame e non è mai comparsa neanche nelle registrazioni successive. Per adesso, dunque, la donna non farà parte del programma, ma non è escluso se una volta passato il dolore per la fine della storia in cui aveva tanto creduto, Ida non torni a cercare l’amore nello studio di Maria De Filippi. Nel frattempo, i più attenti tra i telespettatori hanno un dubbio: tempo fa si era parlato dei messaggi che Armando Incarnato aveva ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 16 gennaio 2021) Nel rivedere Ida a, dove ha avuto l’ennesimo (e si spera ultimo) confronto con l’ex compagno Riccardo Guarnieri, in molti si sono chiesti se ora che è definitivamente terminata la storia con il cavaliere tarantino, la donna sarebbe rimasta in trasmissione per conoscere nuovi cavalieri. La Platano tuttavia se n’è andata dallo studio senza sedersi tra le dame e non è mai comparsa neanche nelle registrazioni successive. Per adesso, dunque, la donna non farà parte del programma, ma non è escluso se una volta passato il dolore per la fine della storia in cui aveva tanto creduto, Ida non torni anello studio di Maria De Filippi. Nel frattempo, i più attenti tra i telespettatori hanno un dubbio: tempo fa si era parlato deicheIncarnato aveva ...

zazoomblog : Uomini e Donne: Torna in studio Ida Platano e succede l’inimmaginabile - #Uomini #Donne: #Torna #studio - infoitcultura : UeD: colpo di scena in studio torna Ida Platano contro Riccardo: “Adesso ti rovino” - Ida_Golato : RT @tomasomontanari: L’assassino torna sempre sul luogo del delitto... - infoitcultura : Uomini e donne, Ida Platano torna in studio per un duro confronto con Riccardo | Video Witty Tv - Notiziedi_it : Uomini e donne, Ida Platano torna in studio per un duro confronto con Riccardo | Video Witty Tv -