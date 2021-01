I ”responsabili” non sono avvoltoi, Renzi rischia una brutta fine politica. L’analisi di Campi (Di sabato 16 gennaio 2021) Moriremo democristiani. “No, moriranno democristiani”. Per costruire l’identikit del ‘costruttore’, figura in auge già da dopo il discorso di fine anno pronunciato dal Capo dello Stato, abbiamo chiesto ad Alessandro Campi, politologo e docente all’Università di Perugia. “Non è un caso che da quando sono partiti gli appelli per salvaguardare la tenuta dell’esecutivo i primi a muoversi siano stati vecchi democristiani come Gianfranco Rotondi. O comunque navigati politici come Bruno Tabacci”. Certo, sono scafati, maneggiano la dialettica parlamentare con acribia e sanno esattamente dove colpire “sfruttando le contingenze, in questo casa la crisi, sanno diventare essenziali”. La chiave di volta è proprio quella di passare “dall’essere peones qualunque al diventare indispensabili per la tenuta di un esecutivo”. Sebbene il ... Leggi su formiche (Di sabato 16 gennaio 2021) Moriremo democristiani. “No, moriranno democristiani”. Per costruire l’identikit del ‘costruttore’, figura in auge già da dopo il discorso dianno pronunciato dal Capo dello Stato, abbiamo chiesto ad Alessandro, politologo e docente all’Università di Perugia. “Non è un caso che da quandopartiti gli appelli per salvaguardare la tenuta dell’esecutivo i primi a muoversi siano stati vecchi democristiani come Gianfranco Rotondi. O comunque navigati politici come Bruno Tabacci”. Certo,scafati, maneggiano la dialettica parlamentare con acribia e sanno esattamente dove colpire “sfruttando le contingenze, in questo casa la crisi, sanno diventare essenziali”. La chiave di volta è proprio quella di passare “dall’essere peones qualunque al diventare indispensabili per la tenuta di un esecutivo”. Sebbene il ...

SusannaCeccardi : Peccato non siano già in parlamento, altrimenti avrebbero potuto essere tra i 'responsabili'!?? - CarloCalenda : Il @pdnetwork non può pensare di uscire dalla crisi con l’aiuto di gruppetti di “responsabili”. Al di là degli hash… - borghi_claudio : Bene ha fatto Molinari a ricordare che il Presidente della Repubblica non consentì al centrodestra di cercare 'resp… - UBrignone : RT @Storace: Penso che #Conte, visto quanto è amato, non debba avere dubbi nell’andare a cercare #responsabili tra 60 milioni di italiani. - Starlitz2 : Com’era ieri Giggino ad #ottoemezzo? Ah sì: non gli risultava che ci fossero in corso promesse di vantaggi “materia… -