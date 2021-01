I “costruttori” scarseggiano E il Pd tenta di nascondersi dietro l’Europa e Mattarella

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tira una brutta aria sul Palazzo. Gira voce che Conte si dimetta prima del voto, così come chiesto da Italia Viva. E questo costringe i protagonisti di questa pazza crisi ad appigliarsi un po’ a tutto (e a tutti) neltivo di nascondere quel che gli italiani hanno già capito da tempo, e cioè che l’Italia è in mano a una banda di peracottari. Ieri cantavano vittoria e oggi cercano rifugiola giacca diil paravento della Commissione Ue. I vescovi e il Papa li han tirati in ballo nei giorni precedenti, ma mai dire mai. Nel giorno in cui l’Udc si chiama fuori dall'”operazione“ e Mastella vi cancella le proprie impronte digitali, nel Pd chiama il consueto schema dei barbari alle porte. Questa volta sotto forma di attacco al Quirinale. Borghi su ...

