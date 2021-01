Hockey pista, Serie A1: Bassano e Sarzana fanno la voce grossa in attesa del Lodi e di Trissino-Forte dei Marmi (Di domenica 17 gennaio 2021) La prima parte della quindicesima giornata della stagione regolare 2020/2021 della Serie A1 di Hockey su pista va in ufficialmente in archivio, in attesa dei posticipi di domani. Andiamo a vedere come sono andate le cose e qual è la – temporanea – nuova classifica. Aspettando quindi gli incontri che vedranno impegnati la capolista Lodi, sul campo del Correggio, e del big match Trissino-Forte dei Marmi (entrambi fissati per domenica 17 gennaio alle ore 18.00), a imporre la propria legge sono stati il Sarzana, capace di battere 6-1 lo Scandiano, e il Bassano, che l’ha spuntata 5-3 nel derby contro il Valdagno. Nella altre tre partite in agenda invece, da registrare vi sono il pirotecnico 5-5 fra Grosseto e Monza, il ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) La prima parte della quindicesima giornata della stagione regolare 2020/2021 dellaA1 disuva in ufficialmente in archivio, indei posticipi di domani. Andiamo a vedere come sono andate le cose e qual è la – temporanea – nuova classifica. Aspettando quindi gli incontri che vedranno impegnati la capolista, sul campo del Correggio, e del big matchdei(entrambi fissati per domenica 17 gennaio alle ore 18.00), a imporre la propria legge sono stati il, capace di battere 6-1 lo Scandiano, e il, che l’ha spuntata 5-3 nel derby contro il Valdagno. Nella altre tre partite in agenda invece, da registrare vi sono il pirotecnico 5-5 fra Grosseto e Monza, il ...

