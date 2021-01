Greta Ferro: chi è, età, carriera, vita privata, chi è il fidanzato, Made in Italy, Instagram, genitori, cosa ha studiato (Di sabato 16 gennaio 2021) Torna l’appuntamento imperdibile del sabato con Verissimo. In studio Greta Ferro e Fiammetta Cicogna, tra le protagoniste della serie tutta dedicata alla moda “Made in Italy”, in onda su Canale 5. Greta Ferro: chi è, età, carriera, lavoro Greta Ferro è nata a Vasto il 19 settembre del 1995 da una famiglia di origini abruzzese e molisane ed è una modella e attrice italiana. Greta è cresciuta a Campobasso e il padre Giuseppe nella vita è un imprenditore nel settore alimentare, proprietario dal 2011 insieme ai fratelli del pastificio “La Molisana”; la madre Gilda, invece, è una professoressa ordinaria di organizzazione aziendale presso l’Università del Sannio a Benevento. Greta dopo un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 gennaio 2021) Torna l’appuntamento imperdibile del sabato con Verissimo. In studioe Fiammetta Cicogna, tra le protagoniste della serie tutta dedicata alla moda “in”, in onda su Canale 5.: chi è, età,, lavoroè nata a Vasto il 19 settembre del 1995 da una famiglia di origini abruzzese e molisane ed è una modella e attrice italiana.è cresciuta a Campobasso e il padre Giuseppe nellaè un imprenditore nel settore alimentare, proprietario dal 2011 insieme ai fratelli del pastificio “La Molisana”; la madre Gilda, invece, è una professoressa ordinaria di organizzazione aziendale presso l’Università del Sannio a Benevento.dopo un ...

