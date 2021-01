'Grande Fratello Vip 5', Dayane e Rosalinda: bellezze al bagno (Di sabato 16 gennaio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip si trova sempre l'occasione per un bagno rilassante o per dedicare qualche momento alla cura di sé. Dayane e Rosalinda per l'occasione esibiscono bikini che poco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 gennaio 2021) Nella Casa delVip si trova sempre l'occasione per unrilassante o per dedicare qualche momento alla cura di sé.per l'occasione esibiscono bikini che poco ...

borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - Andrea15886363 : @Anna50732053 Ma davvero? Il cittadino italaliano preferisce grande fratello e uomini e donne, da questo si vede co… - veneredirimmel_ : Se non fossi certa che andare ad urlare fuori dalla casa sarebbe peggio per l'ansia di Tommaso, a quest'ora sarei g… -