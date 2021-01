Governo: Tajani, ‘inseguono nostri senatori, ma nessun rischio di fughe’ (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “La nostra linea è chiarissima: non sosterremo un Governo delle sinistre, non abbiamo nulla in comune con loro, abbiamo valori e progetti diversi. Siamo nel centrodestra e ci muoviamo di concerto come è sempre stato. A quanto risulta a me, non ci sono problemi fra i nostri senatori. Vengono corteggiati, certo, ma non mi sembra proprio che ci siano rischi di fughe”. Lo dice Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, al Corriere della Sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “La nostra linea è chiarissima: non sosterremo undelle sinistre, non abbiamo nulla in comune con loro, abbiamo valori e progetti diversi. Siamo nel centrodestra e ci muoviamo di concerto come è sempre stato. A quanto risulta a me, non ci sono problemi fra i. Vengono corteggiati, certo, ma non mi sembra proprio che ci siano rischi di fughe”. Lo dice Antonio, vicepresidente di Forza Italia, al Corriere della Sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

