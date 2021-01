Governo | Salvini | “Centrodestra voterà a favore del decreto Ristori e dello scostamento di bilancio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 gennaio 2021) “Spero arrivi presto voto in aula lunedì e martedì. Se conte ha i numeri torniamo ad occuparci di cose serie. Noi già annunciamo da oggi il voto deldeldi, perché quelli sono soldi per le famiglie e per le imprese”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, parlando con i cronisti al termine del vertice dela Milano L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.