**Governo: Renzi riunisce parlamentari Iv alle 17 e 30** (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Matteo Renzi riunirà da remoto alle 17 e 30 i parlamentari di Italia Viva. Un incontro in cui probabilmente sarà ufficializzata l’astensione sul voto sulle comunicazioni del presidente Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Matteoriunirà da remoto17 e 30 idi Italia Viva. Un incontro in cui probabilmente sarà ufficializzata l’astensione sul voto sulle comunicazioni del presidente Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Capezzone : Spoiler dello storytelling di Palazzo Chigi: accendere i riflettori sull’umiliazione numerica da infliggere a Renzi… - CarloCalenda : Fermate questo duello rusticano. Morire per Conte o per Renzi in mezzo a un maremoto non è tragico è assurdo. Se no… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Renzi: “Via Conte se non prende 161 voti”. Ma al Senato per avere la fiducia basta solo che i Sì… - PdF_lavoro_econ : RT @PdF_Rass_Stampa: @MarioAdinolfi #oggi a - Antongiulio2 : RT @danpoggio: All’estero la narrazione è che Renzi irresponsabile ha fatto cadere il governo. Spiego al mio compagno che vive in Francia i… -