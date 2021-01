Governo: Renzi con parlamentari Iv, 'domani decidiamo come comportarci' (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “domani facciamo il punto su come comportarci”. Questa la valutazione alla assemblea dei parlamentari IV con Matteo Renzi a quanto apprende l'Adnkronos. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “facciamo il punto su”. Questa la valutazione alla assemblea deiIV con Matteoa quanto apprende l'Adnkronos.

Capezzone : Spoiler dello storytelling di Palazzo Chigi: accendere i riflettori sull’umiliazione numerica da infliggere a Renzi… - CarloCalenda : Fermate questo duello rusticano. Morire per Conte o per Renzi in mezzo a un maremoto non è tragico è assurdo. Se no… - agorarai : 'Renzi dovrà essere studiato nelle università. A me sembra una sorta di follia. Ma vorrei chiarire che l'abusivo ne… - laureyeli : RT @alebarbano: La terza via di Zingaretti: abiura Renzi, avanti con Conte, meglio se depotenziato, però pungola il governo per fare ciò ch… - Shanon57358419 : RT @_massimilianor: 'Senso di responsabilità' detto da #Renzi mentre in conferenza stampa fa nascere una crisi di Governo #Renzivergogna ht… -