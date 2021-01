**Governo: Renzi a parlamentari Iv, fiero di nostro lavoro, avanti su contenuti’** (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Sono molto fiero di come stiamo lavorando. Noi siamo sui contenuti e ogni giorno che passa diventa più chiaro che la verità vince sulle veline del Palazzo. Al Senato i 18 senatori saranno decisivi visto che la maggioranza al momento e tra 150 e 152. Non rispondiamo alle provocazioni e lavoriamo sui contenuti”. Così Matteo Renzi all’assemblea dei parlamentari di Iv in corso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Sono moltodi come stiamo lavorando. Noi siamo sui contenuti e ogni giorno che passa diventa più chiaro che la verità vince sulle veline del Palazzo. Al Senato i 18 senatori saranno decisivi visto che la maggioranza al momento e tra 150 e 152. Non rispondiamo alle provocazioni e lavoriamo sui contenuti”. Così Matteoall’assemblea deidi Iv in corso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Capezzone : Spoiler dello storytelling di Palazzo Chigi: accendere i riflettori sull’umiliazione numerica da infliggere a Renzi… - CarloCalenda : Fermate questo duello rusticano. Morire per Conte o per Renzi in mezzo a un maremoto non è tragico è assurdo. Se no… - agorarai : 'Renzi dovrà essere studiato nelle università. A me sembra una sorta di follia. Ma vorrei chiarire che l'abusivo ne… - BlackEagle1967 : @Aldebaran_4 @CarloCalenda Infatti e’ una conseguenza. Mastella grazie a quello che è successo e’ ritornato in auge… - Annamaria_ : @Catia05605065 Forse è Renzi che non ha volontà di collaborare con il governo. -