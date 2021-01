Governo: Portas, 'Renzi ha sbagliato, io sono un indipendente e lui lo sa' (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Come ho sempre fatto, voterò i provvedimenti che mi convincono e contrasterò quelli su cui non sono d'accordo. Fosse per me questo Governo non sarebbe mai nato. L'alleanza con i Cinque stelle è stata un errore". Allora segue Renzi? "Io sono un indipendente e lui lo sa".Lo dice Giacomo Portas, leader dei Moderati, due legislature con il Pd e ora nei gruppi di Italia Viva, a La Stampa. E' con Renzi o no? "Io auspico ancora che si trovi una quadra". Altrimenti? "Vorrà dire che avevo ragione io". In che senso? "A Renzi l'ho detto: sei nel giusto, ma i tempi sono sbagliati, il Paese non capirà una crisi in questo momento". "Con il Paese in queste condizioni non bisognava creare questa situazione". Perché l'ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Come ho sempre fatto, voterò i provvedimenti che mi convincono e contrasterò quelli su cui nond'accordo. Fosse per me questonon sarebbe mai nato. L'alleanza con i Cinque stelle è stata un errore". Allora segue? "Ioune lui lo sa".Lo dice Giacomo, leader dei Moderati, due legislature con il Pd e ora nei gruppi di Italia Viva, a La Stampa. E' cono no? "Io auspico ancora che si trovi una quadra". Altrimenti? "Vorrà dire che avevo ragione io". In che senso? "Al'ho detto: sei nel giusto, ma i tempisbagliati, il Paese non capirà una crisi in questo momento". "Con il Paese in queste condizioni non bisognava creare questa situazione". Perché l'ha ...

Governo, Giacomo Portas (Moderati): O accordo o votazioni, non abbiamo molta scelta

ne governare il Paese. Se davvero non si riuscirà a trovare un accordo, in quel caso, meglio andare al voto.” Lo dichiara l’On. Giacomo Portas, Leader dei Moderati – Indipendenza Italia Viva.

