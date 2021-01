Governo: Orlando, 'Iv? Margini esauriti, parole non bastano' (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Le parole non bastano e mi pare che i Margini siano pressoché esauriti". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a proposito di Italia Viva in un'intervista a Repubblica. "Iv deve prima spiegare i motivi della rottura, riconoscere l'errore politico e offrire garanzie che evitino recrudescenze". Ma questo"significherebbe rinunciare all'ambizione dichiarata come la ragione sociale di Iv alla sua nascita: fare al Pd ciò che Macron ha fatto al Partito socialista francese. Non si tratta di un passaggio che si può liquidare in pochi giorni e la crisi va risolta subito. Altrimenti, senza un chiarimento, il giorno dopo saremmo punto e a capo". Si può aprire uno scenario diverso, con un premier del Pd? "No. E non perché il Pd non abbia uomini e donne in grado di guidare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Lenone mi pare che isiano pressoché". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea, a proposito di Italia Viva in un'intervista a Repubblica. "Iv deve prima spiegare i motivi della rottura, riconoscere l'errore politico e offrire garanzie che evitino recrudescenze". Ma questo"significherebbe rinunciare all'ambizione dichiarata come la ragione sociale di Iv alla sua nascita: fare al Pd ciò che Macron ha fatto al Partito socialista francese. Non si tratta di un passaggio che si può liquidare in pochi giorni e la crisi va risolta subito. Altrimenti, senza un chiarimento, il giorno dopo saremmo punto e a capo". Si può aprire uno scenario diverso, con un premier del Pd? "No. E non perché il Pd non abbia uomini e donne in grado di guidare ...

